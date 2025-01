Montenegro, si è ucciso l’uomo che ha fatto una strage in un ristorante. I morti sono 12

Roma, 2 gennaio 2025 – Si aggrava il bilancio dei morti della sparatoria iniziata in un ristorante vicino alla città di Cetinje, in Montenegro, e poi proseguita in altre località. Le vittime sono salite a 12, tra cui due bambini.

La caccia all'uomo che ha compiuto la strage è durata poche ore. "Si era sparato alla testa" quando è stato circondato, ha detto ai giornalisti il capo della polizia Lazar Scepanovic. "Abbiamo tentato di trasportarlo in ospedale, ma è morto per le ferite".

La serie di omicidi è iniziata intorno alle 17:30 nel villaggio di Bajice vicino a Cetinje, dove l'uomo, 45 anni, ubriaco, ha litigato con il cliente di un ristorante, è tornato a casa, ha preso un'arma e ha ucciso quattro persone in un posto e le altre in altri tre luoghi. Tra le vittime ci sono anche alcuni membri della sua famiglia. Quattro persone sono state gravemente ferite e trasportate in un ospedale nella capitale Podgorica.

La polizia ha escluso uno "scontro tra gruppi criminali organizzati" e ha detto che le armi da fuoco utilizzate erano detenute illegalmente.

Per il primo ministro Spajic si è trattato di una "rissa al ristorante" finita male. "Questa è una tragedia dopo la quale dobbiamo chiederci chi dovrebbe essere autorizzato a possedere armi da fuoco in Montenegro", ha detto il premier. Il presidente Jakov Milatovic di è detto "scioccato e scosso da questa tragedia che ha gettato un'ombra sulla nostra Cetinje".

Secondo lo Small Arms Survey (SAS), un programma di ricerca svizzero, ci sono circa 245.000 armi da fuoco in circolazione in Montenegro, ma le sparatorie di massa sono rare in questa nazione di 620.000 abitanti.