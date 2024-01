Mar Rosso, verso missione militare ‘forte’: l’Italia in prima fila con Germania e Francia

Bruxelles, 22 gennaio 2024 - L’Unione europea si avvia a lanciare una delle più importanti operazioni congiunte della storia, con l’Italia in prima fila. Una missione militare “forte”, allargata e il più possibile partecipata nel Mar Rosso tempestato dagli attacchi degli Houthi.

La proposta della missione navale sarà sul tavolo del Consiglio Affari Esteri di oggi. Nessuna decisione formale, tuttavia, verrà presa: l'obiettivo di Bruxelles è approvare in via definitiva la missione nella riunione dei ministri degli Esteri del 19 febbraio. Ma di certo oggi si entrerà nel vivo del dossier nell'ambito di un incontro complesso, che affronterà tre grandi crisi: il conflitto tra Israele e Hamas, l'escalation nel mar Rosso, e il conflitto in Ucraina. Sono tre i Paesi che si stanno muovendo da attori protagonisti nell'organizzazione della missione: Germania, Italia e Francia. Che in un documento da presentare al Consiglio scrivono: “Data la gravità della situazione attuale e i nostri interessi geostrategici, è importante che l'Ue dimostri la sua volontà e le sue capacità di agire come attore di sicurezza globale, anche nel settore marittimo”. Si legge nel testo: “La missione sarà in linea con la Convenzione Onu sul diritti del mare e sarà difensiva”. E si sottolinea “l'importanza di usare le strutture e le capacità già esistenti” della missione Emasoh/Agenor, nello stretto di Hormuz.

++ Tajani, in nuova missione in Mar Rosso anche Paesi non-Ue ++

Tajani

"Sarò a Bruxelles spero per convincere a realizzare una missione per proteggere le navi che attraverso il Mar Rosso esportano o importano. Ma serve una missione più larga, sarà difensiva ma sarà una difesa armata”, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale “non possiamo costringere i mercantili a fare il periplo". A Berlino, la coalizione al governo si è mostrata subito compatta sul lancio di una missione europea. Sulla stessa linea anche la Francia, che tra l'altro è stata promotrice della coalizione di volontari che, attraverso la missione Emasoh Agenor, pattuglia dl 2020 lo stretto di Hormuz, che separa la Penisola arabica dall'Iran.

L'intreccio tra la futura missione nel Mar Rosso - che si chiamerà Aspis - e l'operazione Agenor è uno dei punti chiave per determinare il perimetro allargato della missione navale per difendersi dagli Houthi, che potrebbe quindi comprendere la sorveglianza di un ampio tratto di mare che va dal Mar Rosso, passa per il golfo di Aden, e arriva proprio allo stretto di Hormuz.

Sarà, hanno puntualizzato più fonti europee e lo stesso Tajani, una missione di natura difensiva, a differenza dell'operazione Prosperity Guardian lanciata contro gli Houthi da Usa e Regno Unito, con la quale però l'Ue avrà una qualche forma di coordinamento. Il numero di Paesi che invierà navi da guerra non è ancora chiaro, e resta da vedere se alcuni di loro sceglieranno di usare per la nuova missione le imbarcazioni inviate per l'operazione Agenor, che vede tra i partecipanti anche l'Italia. Sulla necessità della missione c'è invece un generale consenso.