Ucraina, le news: missile russo verso la Polonia, decollano tre F-16 da Varsavia

L'appello di papa Francesco per la pace e la "martoriata Ucraina"

“E non dimentichiamo le guerre. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, i Rohingya. Tante, tante guerre che sono dappertutto. Preghiamo per la pace. La guerra sempre e’ una sconfitta, sempre! Preghiamo per la pace, ci vuole la pace”. E’ l’appello di Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale.