Mick Wallace, chi è l’eurodeputato irlandese tifoso del Torino che dice “Juve m...”

Bruxelles, 11 aprile 2024 – Si è presentato in aula a Bruxelles con la maglia granata e alla fine del suo discorso ha esclamato un “Forza Torino”, offendendo la Juventus. Il tutto in vista del derby della Mole in programma sabato. Il protagonista è Mick Wallace, 68enne eurodeputato irlandese del gruppo di sinistra Gue/Ngl.

Mick Wallace con la maglia del Torino in aula a Bruxelles

Wallace produce vino in Piemonte e la sua passione per il Toro, come raccontato da lui stesso in un’intervista, nasce nel 1985, quando la sorella si è trasferita per lavoro a San Mauro Torinese. "Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia", le parole di Wallace.

Che nel marzo del 2021 aveva celebrato in aula il successo in rimonta del Toro sul Sassuolo: "Noi irlandesi siamo sempre dalla parte degli sfavoriti e il fatto che i granata abbiano vinto proprio oggi, nel giorno di San Patrizio, mi rende felice".