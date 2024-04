L’eurodeputato irlandese in aula a Bruxelles: “Forza Torino”. E offende la Juventus

Bruxelles, 11 aprile 2024 – Il derby di Torino infiamma gli animi anche a Bruxelles. L'eurodeputato irlandese della Sinistra, Mick Wallace, si è presentato alla mini plenaria indossando una maglia granata e ha concluso il suo intervento in Aula sulla guerra nella Striscia di Gaza con un "Presidente, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m... forza Toro".

L'eurodeputato irlandese, che produce vino in Piemonte ed è un appassionato tifoso granata, dice via social che "giocare contro la Juventus è sempre difficile per il Torino, che non ha i soldi della Juve. Ma i granata hanno sempre la speranza. Forza Toro sempre...", conclude.