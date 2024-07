Roberta Metsola confermata presidente dell’Europarlamento con maggioranza record. “Orgogliosa di essere qui, non vi deluderò”

Roma, 16 luglio 2024 – Si è conclusa la votazione, a scrutinio segreto, per l’elezione della nuova presidente del Parlamento Europeo. Roberta Metsola è stata riconfermata alla guida dell’assemblea con 562 voti, una maggioranza record. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. “Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori”, ha detto Metsola dopo la riconferma.

Roberta Metsola è stata riconfermata presidente dell'Europarlamento (Ansa)

Durante il breve discorso che ha preceduto il voto, Metsola ha ricordato il suo predecessore, David Sassoli (Pd), “a cui importavano le persone più di qualunque altra cosa”. Sassoli è morto pochi giorni prima che lei cominciasse il suo mandato. “Allora promisi che ne avrei onorato il lascito. Rinnovo oggi questa promessa”, ha annunciato la presidente uscente.

Metsola ha garantito che il suo impegno sarà rivolto a “rafforzare il Parlamento europeo”, in modo che possa diventare “la ‘power house’ legislativa e politica che vogliamo che sia”. La presidente uscente ha parlato della necessità che il Parlamento Ue sia luogo "di un dibattito vero” e che il suo ruolo non venga sminuito.

“Dobbiamo essere pronti, il futuro è tutt'altro che prevedibile. Vorrei continuare a lavorare con tutti noi per affrontarlo”, ha detto Metsola, che ha concluso il suo discorso dicendo: “Io sono orgogliosa di essere qui, se mi date fiducia non vi deluderò”.

Metsola fa parte del gruppo del Partito Popolare Europeo, famiglia politica di centro-destra a cui appartiene, tra i partiti italiani, Forza Italia. Sono immediatamente arrivate le felicitazioni di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri italiano. “Orgogliosi di averti sostenuta, rinnoviamo il sentimento reciproco di amicizia che ti lega all’Italia. Il Ppe è al tuo fianco per costruire un’Europa più giusta, democratica e vicina ai cittadini", ha scritto Tajani su X.