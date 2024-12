I Massaco dell’Amazzonia esistono davvero. La tribù mai vista prima scoperta grazie alle telecamere automatiche

Roma, 24 dicembre 2024 - Alcune telecamere automatiche installate tra gli alberi della Foresta Amazzonica hanno permesso di catturare per la prima volta immagini di una tribù mai vista prima. Si tratta dei Massaco, una popolazione autoctona del quale non si hanno informazioni certe, a partire dal reale nome e dalla lingua madre, e che si chiama così grazie fiume che attraversa il loro territorio. Le telecamere che hanno filmato e registrato gli indigeni, posizionate nel luogo dalla Fondazione nazionale dell'indio del Brasile (Funai), mostrano alcuni uomini della comunità che interagiscono gli strumenti lasciati dall'organizzazione, tra i quali figuravano armi quali punte di metallo, machete e asce. Questo ha permesso agli esperti di osservare gli individui e captare curiosità utili riguardo il loro stile di vita e le loro strategie di sopravvivenza.

La scoperta

I filmati non soltanto confermano l'esistenza di questa popolazione indigena dell'Amazzonia, ma mettono in luce anche l'abilità di resistere e guardare oltre le pressioni portate da attività umane esterne, dannose per l'ecosistema, quali il disboscamento illegale e l'espansione agricola. Si stima come l'etnia Massaco abiti interamente in una riserva di 421mila ettari nello stato di Rondonia, una delle zone più deforestate dell'Amazzonia brasiliana che si trova nei pressi del confine con la Bolivia. La regione in questione è stata numerose volte oggetto di analisi e di attenzione crescente per la sua biodiversità e la presenza di numerose comunità indigene con le quali ancora non si è mai entrati in contatto.

Lo studio

Le telecamere che hanno ripreso questa rarissima popolazione del nord-ovest del Brasile sono state posizionate nei pressi dell'insediamento da una coordinatrice del Funai, Altair Algayer, in un periodo di tempo compreso tra il 2019 e il 2024. Le immagini sono state pubblicate per la prima volta dal quotidiano britannico The Guardian e dal brasiliano O Globo. La tribù, che vive appunto nello stato di Rondonia, è stata denominata Massaco proprio dal Funai nel corso degli anni ‘80, ma in realtà è stato reso noto come essa vivesse nella zona da ormai centinaia di anni. Algayer ha anche confermato come i Massaco rappresentino un caso di studio eccezionale: si tratta dell'unica tribù rimasta incontaminata da presenze esterne, la cui popolazione sta registrando un forte aumento. Ad oggi, infatti, i Massaco contano circa una cinquantina di famiglie, per popolazione totale di quasi 200 individui nell'intero insediamento.