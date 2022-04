Ucraina news, Cremlino: Mariupol è nostra. Putin annulla l'assalto

Roma, 21 aprile 2022 - Guerra in Ucraina, ancora Mariupol nelle ultime notizie dal 57esimo giorno di conflitto. Mosca annuncia: “È sotto controllo russo”. E' la città scelta da Vladimir Putin per la parata del 9 maggio, data in cui la Russia celebra l’anniversario della vittoria contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale e che a suo tempo era stata indicata ai soldati russi come possibile fine del conflitto. Al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, ricevuto al Cremlino, Putin ha ordinato di fermare l’assalto alle acciaierie Azovstal e di bloccare questa zona in modo che “non voli una mosca”. Così lo 'zar' russo citato l’agenzia Ria Novosti. “Considero inopportuno il proposto assalto alla zona industriale. Ordino che venga annullato". Nella città martire, erano risuonate le parole minacciose del leader ceceno Ramzan Kadyrov. "Prima dell’ora di pranzo o poco dopo, Azovstal sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione Russa", aveva affermato Kadyrov in un messaggio audio pubblicato online e ripreso dai media internazionali.

Intanto da un'altra città occupata, Kherson, arriva la notizia che l'esercito russo starebbe progettando di "mobilitare con la forza" la popolazione locale per farla combattere al fianco di Mosca. Lo riferisce la Bbc, citando le milizie ucraine.

"Putin ha chiesto a Kadyrov di uccidere Zelensky". Sventati quattro tentativi

Sommario

“Offrite ancora una volta di consegnare le armi, a chi ancora non lo ha fatto. La parte russa gli garantisce salva la vita e un trattamento adeguato alle leggi internazionali”. Così il presidente russo Vladimir Putin al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che gli ha riferito - in un incontro al Cremlino - come di fatto un contingente armato ucraino si sia barricato dentro gli stabilimenti di Azovstal. Putin ha escluso dunque un assalto. “Non c’è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe, strisciare sottoterra lungo queste strutture industriali” ha detto. “Bloccate questa zona industriale in modo che non voli una mosca attraverso” ha aggiunto. Secondo Shoigu “durante l’operazione di liberazione” della città di Mariupol “sono stati eliminati più di 4.000” soldati ucraini, “1.478 si sono arresi. Un gruppo composto da più di 2.000 è barricato nello stabilimento di Azovstal”, ha detto il ministro a Putin.

Un labirinto di cunicoli, un dedalo di passaggi insidioso come un bunker. Anche per questo il presidente russo ha ordinato al suo ministro di fermarsi. Rischiava un massacro anche dei suoi, quei soldati già così poco motivati. L'acciaieria è su un'area di 11mila metri quadrati, un impianto realizzato dai russi nel 1930, fondata dal presidio del Soviet supremo dell'Urss. Insomma, un'insidia che Mosca conosce fin troppo bene.

Secondo l'esercito ucraino, nella città meridionale di Kherson le truppe russe stanno progettando di "mobilitare con la forza" la popolazione locale per farla combattere al fianco di Mosca. Lo riferisce la Bbc. Kherson, con una popolazione di 283.000 abitanti, è una delle città ucraine occupata dalle forze russe dopo l'invasione. "Gli invasori russi progettano di organizzare la mobilitazione forzata della popolazione per la guerra contro l'Ucraina", hanno scritto questa mattina i militari ucraini sui social media. In un villaggio, i rappresentanti russi hanno tenuto una riunione con la gente del posto dove hanno dichiarato che non ci saranno più "corridoi verdi" per i civili e hanno vietato alla gente di andarsene, hanno aggiunto. «Allo stesso tempo, gli occupanti russi hanno fissato l'obiettivo di fermare completamente il sostegno umanitario della regione da parte delle autorità ucraine", hanno spiegato.

"Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi", ha dichiarato nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito all’invio di armi a Kiev da parte dell’Occidente. "Stiamo facendo più del massimo per garantire la fornitura di armi al nostro esercito. Ogni giorno tutti i nostri diplomatici, tutti i nostri rappresentanti e io personalmente lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette e attraverso tutti i canali possibili, ufficiali e non, per accelerare la consegna degli aiuti", ha affermato Zelensky citato dall’agenzia Ukrinform.

L’Alleanza “Five eyes”, costituita da Stati uniti, Regno unito, Nuova Zelanda, Australia e Canada, ha avvertito che i servizi di intelligence dei cinque Paesi hanno informazioni sul fatto che la Russia possa prepararsi a lanciare massicci attacchi informatici contro gli alleati dell’Ucraina. Mosca potrebbe utilizzare i gruppi di criminali informatici per lanciare attacchi contro Stati, istituzioni e imprese. Sempre più dati di intelligence riferiscono che la Russia “sta esplorando opzioni per potenziali attacchi informatici”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta i “Five eyes”. “L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe esporre le organizzazioni sia nella regione che in tutto il mondo ad attività informatiche dannose. Questa attività potrebbe rispondere al costo economico senza precedenti imposto alla Russia e al supporto materiale fornito (all’Ucraina) dagli Stati Uniti, dai suoi alleati e partner”. Nel testo si sottolinea che “alcuni criminali informatici hanno recentemente promesso pubblicamente fedeltà al governo russo”.

Tra i partner strategici dell'Ucraina c'è sicuramente l'America di Joe Biden. Il presidente americano annuncerà oggi l’invio di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, secondo un funzionario che ha parlato in forma anonima all’Associated Press. Secondo la fonte, il presidente americano parlerà stamattina dalla Casa Bianca dettagliando il suo piano di assistenza da 2,6 miliardi di dollari che l’amministrazione Usa ha già approvato per l’Ucraina. Il nuovo pacchetto dovrebbe contenere misure simili a quelle previste nello stanziamento di 800 milioni di dollari della settimana scorsa: ulteriore artiglieria pesante e munizioni per le forze ucraine per contrastare l’offensiva nel Donbass. “Non so voi, ma sono stato diverse volte in Ucraina prima della guerra... Sapevo che erano forti e orgogliosi ma vi dico che sono ancora più forti e orgogliosi di quanto avessi pensato”, ha detto Biden ai comandanti delle forze armate americane aggiungendo di essere “entusiasta di cosa stiamo facendo con il nostro aiuto”.

Intanto i ministri delle finanze del G7 hanno annunciato un impegno, con la comunità internazionale, per un ulteriore sostegno all’Ucraina da più di 24 miliardi di dollari per il 2022 e oltre, aggiungendo che sono pronti a fare ancora di più se necessario. I ministri si sono inoltre rammaricati della partecipazione della Russia ai forum internazionali in corso a Washington, compreso il G20, l’Fmi e la Banca mondiale: "Le organizzazioni internazionali e i forum multilaterali non dovrebbero più condurre le loro attività con la Russia in modo normale", si legge nel loro comunicato. Ieri, quando aveva preso la parola il ministro delle finanze di Mosca, Anton Siluanov, il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen e il suo omologo ucraino Serhiy Marchenko si erano alzati e avevano lasciato la sala.



Sul fronte opposto, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l’opposizione della Cina a sanzioni unilaterali, facendo riferimento alle mosse occidentali contro la Russia, e ha denunciato il “disaccoppiamento” e le tattiche di pressione come l’interruzione delle catene di approvvigionamento, che per il capo di stato cinese non funzionano. “I fatti hanno dimostrato ancora una volta che la mentalità della Guerra Fredda sta solo minando le basi della pace globale, l’egemonismo e la politica della forza brutale stanno solo mettendo in pericolo la pace globale e il confronto tra blocchi sta solo esacerbando le sfide alla sicurezza del 21esimo secolo”, ha detto Xi all’Asian Economic Forum, come riporta la Central China Television.