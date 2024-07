Lo show di Trump: "Dio, pace nel mondo e grande deportazione". I fan lo incoronano

Ottaviani

"Siamo a un passo dal crollo della democrazia americana". Alan Friedman, giornalista e scrittore statunitense non usa giri di parole per descrivere la situazione e con il QN ha fatto il punto sul discorso di Donald Trump alla convention repubblicana di Milwaukee. Un discorso che molti hanno definito moderato e istituzionale e che per Friedman invece è stato ‘solo uno show’.

"SOPRAVVISSUTO PERCHÉ DIO ERA DALLA MIA PARTE"

Che il candidato dei repubblicani si riconduca a più miti consigli, per Friedman è un’ipotesi che semplicemente non esiste. "È il Trump di sempre. Di vero non esiste niente – spiega –. Non sta cercando di parlare a tutta l’America, né vuole l’unità. Ha nominato come vice l’estremista peggiore che si possa immaginare, con posizioni vicine a quelle di Casa Pound. Il linguaggio utilizzato era per infiammare la sua base MAGA (dallo slogan Make America Great Again). La convention si è trasformata in un culto ristretto, una serie di seguaci di estrema destra. Può usare i toni che vuole, ma si colloca più a destra di Orban, Le Pen e Salvini".

"ORA LA DEPORTAZIONE

PIÙ GRANDE DELLA STORIA AMERICANA"

Una delle parti più violente del discorso di Trump è stata quella dedicata alle politiche sull’immigrazione. Non solo la promessa di terminare il muro al confine con il Messico, ma anche la promessa di attuare "la più grande deportazione" che l’America ricordi. Parole che hanno infiammato la platea, ma che contraddicono i valori americani. Un messaggio diretto soprattutto ai suprematisti bianchi e in linea con il pensiero di D.J. Vance, che Trump ha scelto come vice, ma che ha una moglie di origine indiana. Particolare che non è piaciuto nemmeno a una parte del pubblico a Milwaukee. Ma non solo. Friedman fa notare come questo atteggiamento cambi nel profondo il Dna del partito repubblicano. "Il partito repubblicano – spiega – è un’ombra di quello che è stato una volta. Da antisovietico e favorevole al commercio libero si è trasformato in filoputiniano e protezionista".

"I DEM LA SMETTANO CON LA CACCIA ALLE STREGHE"

Trump non ha risparmiato qualche stoccatina anche ai democratici, accusati di aver orchestrato una vera e propria caccia alle streghe contro gli oppositori. Un attacco preoccupante, perché, se rieletto, potrebbe decidere di vendicarsi utilizzando la magistratura. "Trump – spiega ancora Friedman – pensa di poter utilizzare il sistema giudiziario contro i nemici. Elizabeth Cheney, una delle donne più di destra del partito repubblicano e figlia dell’ex vicepresidente Dick, ha detto apertamente che Trump ci porterà alla dittatura. È un monito preciso. Noi americani stiamo andando verso la dittatura come sonnambuli".

"RIPORTEREMO LA PACE

NEGLI USA E NEL MONDO"

A fronte di un generale disimpegno, primo fra tutto quello in Ucraina, Trump ha espresso una posizione molto chiara a favore di Israele, ma che non aiuta sicuramente il processo di pace. Il presidente ha minacciato Hamas, spiegando che, se tutti gli ostaggi del 7 ottobre non verranno liberati a breve, il prezzo da pagare sarà altissimo. "Trump e Netanyahu – conclude Friedman – sono uguali. La sua elezione sarà la garanzia che la guerra continuerà e che Netanyahu rimarrà al suo posto. Ha poi anche detto che chiamerà Zelensky, vorrei capire a che titolo. Sono certo che se verrà eletto consegnerà la testa del premier ucraino a Putin su un piatto d’argento, suo amico e mentore. A quel punto l’Europa che cosa farà?". Intanto oggi Trump terrà il suo primo comizio a Grand Rapids, in Michigan. Le misure di sicurezza sono state rafforzate dopo le polemiche sul Secret Service per non averlo protetto adeguatamente a Butler.