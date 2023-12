Sparatoria in un campus a Las Vegas: “vittime e feriti, morto il killer”

Washington, 6 dicembre 2023 - Una sparatoria è in corso all'università del Nevada a Las Vegas. Lo riferisce la polizia sui suoi canali social parlando di numerose “victims”, parola che in inglese vuol dire sia morti che feriti. In un successivo aggiornamento ha poi reso noto che l’uomo che ha aperto il fuoco “è morto”. Gli spari, da quanto si apprende, sarebbero stati uditi in almeno due punti diversi del comprensorio accademico.

L'università ha chiesto a tutti gli studenti di mettersi al sicuro.

Notizia in aggiornamento