Kim Yong-bok, chi è il misterioso generale nordcoreano e perché si trova in Russia

Roma, 21 novembre 2024 – Svelata l’identità del “generale misterioso” alla guida degli 11mila soldati nordcoreani. I funzionari di Kiev e Seul hanno confermato che si tratta di Kim Yong-bok, formalmente vice-capo di Stato Maggiore dell'esercito, che si ritiene abbia il compito di integrare le truppe nordcoreane nell'esercito russo, di assorbire le conoscenze sul campo di battaglia da riportare in patria e di stabilire la pipeline per i futuri dispiegamenti.

Una delle poche immagini di Kim Yong Bok (nel tondo)

Kim Yong-Bok, più alto ufficiale militare nordcoreano dispiegato in Russia, è una figura misteriosa anche in un Paese che è solito trattare i propri militari come celebrità. Kim raramente è stato visto in pubblico, presumibilmente perché il suo ruolo alla guida delle forze speciali della Corea del Nord gli imponeva di mantenere un basso profilo per nascondere la sua identità. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui l'invio in Ucraina di un 'fedelissimo' del leader supremo Kim Jong-Un, è l'ennesimo segnale dell'impegno di Pyongyang a sostenere l'alleato russo.

La figura dell’altro ufficiale militare è talmente sfuggente che il database governativo della Corea del Sud sull'élite nordcoreana, che include informazioni dettagliate su più di 680 ufficiali, conosce solo il suo nome e il suo incarico, mentre non sono noti la sua età, la città natale o qualsiasi altro dettaglio biografico. Il nome di Kim era stato menzionato dai media statali nordcoreani per la prima volta nel 2015, quando venne promosso a capo delle forze speciali. Un anno dopo venne eletto nel principale organo politico del Paese, il Comitato centrale del Partito dei lavoratori.

La sua ascesa è diventata più chiara in occasione di una riunione del luglio 2020 in cui Kim Jong regalò ai massimi generali delle pistole commemorative. Nella foto di gruppo, il generale, con la pistola in mano, è seduto a una sola persona di distanza dal leader nordcoreano. Tuttavia, la sua identità è scivolata nuovamente nell'oscurità fino allo scorso marzo, quando è stato reso pubblico il suo attuale ruolo di figura numero 3 dell'Esercito Popolare. Generale a tre stelle, è oggi una delle 10 figure militari più importanti della Corea del Nord ma gli esperti ritengono che una campagna di successo in Russia potrebbe catapultarlo ancora più in alto.

La sua identità è stata tenuta relativamente nascosta perché l'unità di forze speciali da lui comandata – ritenuta la più grande al mondo, con circa 200.000 uomini – è incaricata d'intraprendere missioni segrete in caso di guerra nella penisola coreana, ha dichiarato Jeon Kyung-joo, ricercatrice presso il Korea Institute for Defense Analyses. La Corea del Nord ha iniziato a mostrare pubblicamente il generale Kim dopo la visita di giugno del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, quando i due Paesi hanno concordato un patto di mutua difesa.