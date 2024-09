Tragedia in Kenya, incendio nel dormitorio di una scuola fa strage di bambini. “Almeno 17 morti, temiamo altre vittime”

Nairobi, 6 settembre 2024 – Una tragedia immane sconvolge il Kenya. Un incendio è divampato intorno a mezzanotte in uno dei dormitori della scuola Hillside Endarasha Academy di Kieni, inghiottendolo completamente mentre gli studenti erano già nei loro letti.

Le fiamme avrebbero provocato almeno 17 morti e 14 feriti con di ustioni di vario grado. Diversi sarebbero in gravi condizioni. La strage di bambini è avvenuta nell’istituto della contea di Nyeri, situato nel centro del Paese africano. La notizia viene riportata dal quotidiano The Star che cita fonti di polizia, al lavoro per chiarire le cause del rogo, ancora ignote. Le squadre di soccorso sul posto, a quanto si apprende, temono possano esserci altri corpi sulla scena dell’incendio. Quindici studenti sono stati dichiarati morti sul posto, mentre altri due sono deceduti durante il trasporto in ospedale. "I corpi recuperati erano bruciati in modo irriconoscibile... è probabile che vengano recuperati altri corpi una volta che la scena sarà completamente analizzata", ha dichiarato il portavoce della polizia nazionale, Resila Onyango, senza rivelare l'età delle vittime.

Gli incendi nelle scuole sono purtroppo abbastanza comuni nelle scuole kenyane. Nella maggior parte dei casi i genitori lasciano i figli a dormire negli istituti, sia perché convinti che in questo modo abbiano più tempo per studiare, sia per evitare che diventino ‘pendolari’ e siano costretti a lunghi trasferimenti per raggiungere le scuole, spesso lontane dai loro villaggi.