Sono di Julian Sands i resti trovati sulle montagne californiane, l’attore di ‘Camera con vista’ era disperso da 5 mesi

Washington, 27 giugno 2023 – Il sospetto è diventato drammatica realtà. Sono dell’attore Julian Sands i resti trovati sulle montagne di Los Angeles. Lo ha reso noto la polizia della California dopo l’avvistamento di un gruppo di escursionisti che sabato scorso avevano dato l’allarme.

Come sia morto Sands è ancora da capire. Saranno gli esami autoptici a dire qualcosa di più sulle cause del decesso. L’attore britannico, che da tempo viveva in California, era disperso dal 13 gennaio scorso, giorno in cui era partito per un’escursione sul Mount Baldy (monte San Antonio), a 3mila metri, senza mai fare ritorno. Il team di soccorsi era partito subito, dopo l’sos dei familiari, ostacolato dal brutto tempo e dalla condizioni della montagna. Ghiaccio, neve, burroni hanno reso impossibili per mesi le ricerche. Fino alla scoperta del tutto causale di sabato scorso.

La famiglia gli aveva già detto addio, rassegnata al fatto che Julian, appassionato alpinista, avesse perso la vita in vetta. Sposato in seconde nozze con la scrittrice Evgenia Citkowitz, aveva due figli.

I film con Sands

Nato a Otley, nello Yorkshire, Sands aveva iniziato la sua carriera cinematografica con ruoli minori, tra cui quello in 'The Killing Fields'. La fama arrivò grazie a James Ivory che lo volle nel suo ‘Camera con vista’, adattamento memorabile del best seller di E.M Forster, uscito nelle sale nel 1985 e vincitore di tre premi Oscar.

Nel film girato tra l’Inghilterra e Firenze, Sands era George Emerson. Fu poi Percy Bysshe Shelley, poeta romantico inglese nel thriller psicologico di Ken Russell 'Gothic'.

A fine anni ‘80 Sands sceglie Hollywood. Nella sua filmografia c’è l’horror ‘Warlock’, Arachnophobia’, 'Boxing Helena’ e 'Leaving Las Vegas’, fino a ‘The Medallion’ nel 2003.

E’ stato anche attore di fiction: ha vestito i panni di un terrorista russo nella serie televisiva di Kiefer Sutherland '24' nel 2006 e del padre biologico di Superman, Jor-El, in 'Smallville’ nel 2009.