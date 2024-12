Jolani: "Siria islamica? Deciderà il popolo"

DAMASCONel giorno in cui gli Stati Uniti annunciano di aver ucciso in Siria l’ennesimo "capo" dell’Isis, Jolani, il leader degli insorti ora al potere ma che per gli Usa sono ancora "terroristi", ha incontrato a Damasco proprio emissari di Washington. Parlando al Tg1, Ahmad Sharaa, questo il suo vero nome, non ha escluso che una forma di "Stato islamico" possa in futuro governare il Paese. Ma sarà "il popolo siriano", ha assicurato, a decidere il tipo di sistema politico dopo più di mezzo secolo di potere della famiglia Assad. Sul terreno la guerra in Siria continua.

Nell’indifferenza dello stesso nuovo leader siriano, la Turchia e Israele, in nome delle loro diverse "guerre al terrorismo", tentano di espandere il raggio delle rispettive occupazioni militari a scapito dei territori e comunità siriane nel nord-est e del sud-ovest. L’esercito israeliano ha occupato tre nuove località nel sud-ovest della Siria tra il Golan e il confine con la Giordania. Dopo aver ricevuto in uno sfarzoso albergo a Damasco e lontano dai riflettori dei media gli inviati della Casa Bianca, Sharaa è salito al Palazzo presidenziale che domina la capitale, solo due settimane fa occupato ancora dall’ex raìs Bashar. Il nuovo signore di Damasco ha elencato le fasi del processo di transizione: "Ora noi siamo ancora una fase di passaggio dei poteri, poi passeremo a una seconda fase che riguarderà il Congresso nazionale generale". Ma perché si arrivi alle prossime consultazioni legislative, "la Siria ha bisogno di un nuovo censimento, dopo il quale saremo in grado di procedere alle elezioni".