Da suora a 007: è morta Joanne Misko, prima agente donna dell’Fbi

New York, 20 dicembre 2024 – È morta Joanne Pierce Misko, una delle prime due agenti donne FBI, con un passato da suora. Misko è deceduta venerdì scorso a Wheatfield (New York) all’età di 83 anni. Come spiegato dal fratello, James Pierce, era ricoverata per un'infezione polmonare.

Da giovane Joanne aveva trascorso 10 anni come membro dell'ordine religioso delle Sorelle della Misericordia nel New York occidentale prima di prendere una decisione totalmente opposta che, nel 1970, la portò al Federal Bureau of Investigation come ricercatrice. Due anni dopo divenne ufficialmente una delle prime due agenti speciali donne per l'FBI, interrompendo così la tradizione che riservava ai soli uomini ruoli di prima linea.

La sua storia è raccontata sul New York Times.

La carriera come agente Fbi

Il direttore dell'ufficio, J. Edgar Hoover, aveva sempre insistito sul fatto che solo gli uomini erano fisicamente capaci di svolgere il lavoro duro e pericoloso richiesto agli agenti speciali. Dopo la sua morte nel maggio 1972, il suo successore, L. Patrick Gray III, aprì l’accesso anche alle donne.

Con l'incoraggiamento del suo supervisore, Misko fece domanda a e nel giro di pochi mesi fu selezionata assieme ad altre 44 persone al quartier generale dell'F.B.I. a Washington. Lei e l’ex marine Susan Roley Malone, iniziarono così il viaggio verso la F.B.I. Academy di Quantico, per un periodo di 14 settimane di addestramento.

In Accademia, le due compagne condivisero la stessa stanza, si fecero forza a vicenda spronandosi negli allenamenti, che non prevedevano differenze tra uomini e donne.

In un’intervista, Mrs. Malone ha rivelato: "Abbiamo lavorato molto duramente. Uscivamo dopo cena la sera e correvamo su Hoover Road (una delle vie principali dell'accademia). Era dura, molto dura”.

Il primo incarico di Joanne fu a St. Louis (Missouri): riguardava i crimini commessi dai colletti bianchi. Ma nel giro di pochi mesi fu inviata nella città di Wounded Knee (Dakota del Sud) nella riserva di Pine Ridge, che era stata occupata da membri del movimento degli indiani d'America. Durante uno degli scontri, i membri del movimento aprirono il fuoco su Misko e sui suoi colleghi, costringendoli a nascondersi in un mezzo corazzato. Uno dei componenti del movimento fu ucciso nella sparatoria, mentre gli agenti restarono indenni.

Mrs. Misko lavorò in seguito a Pittsburgh (Pennsylvania), dove ebbe a che fare con fuggitivi e disertori militari. Quasi tutti i suoi colleghi maschi la trattavano come una pari, ma non accadeva lo stesso con i criminali che inseguiva. "Ricordo molto bene il primo caso che mi affidarono," ha detto alla stazione televisiva di Buffalo WGRZ nel 2022. "L’obiettivo era catturare un ragazzo ricercato da tempo. Dopo l’arresto era letteralmente infuriato: una donna era stata inviata a prenderlo. ‘Non è degna di me’ continuava a ripetere. Voleva essere fermato da un uomo".

Durante la sua carriera, ha raccontato di aver incontrato spesso problemi con riguardo al suo ‘genere’. Ma presto quello che sembrava un punto debole si trasformò in vantaggio: i sospettati spesso abbassavano la guardia vedendo una ‘lei’.

"La maggior parte delle persone a quel tempo non sapeva che l'F.B.I. avesse agenti donne," ha detto Joanne sul podcast Madame Policy nel 2022.

È andata in pensione nel 1994. Lo stesso anno, ha presentato una causa contro il Dipartimento di giustizia, dicendo che era stata trattenuta dalla possibilità di avere una promozione proprio per il suo genere. La causa si era conclusa con un patteggiamento, nel 1996, per un ammontare che non è stato divulgato.

"Fare causa è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto nella mia vita – ha detto a The Buffalo News – perché la maggior parte dei miei sentimenti nei confronti dell'FBI e delle persone con cui ho lavorato sono tutt’ora positivi".

Joanne Pierce Misko agente FBI

Chi era Joanne

Joanne Eileen Pierce, nata il 7 gennaio 1941 a Niagara Falls (New York) proviene da una famiglia umile. Il padre, Howard, lavora per una società chimica e la madre, Ann, supervisionava la casa.

Nel 1960 entra nell’ordine delle Suore della Misericordia, prende una laurea in scienze sociali (nel 1965) al Medaille College di Buffalo e un master in storia alla St. Bonaventure University, a sud di Buffalo.

Durante gli anni di convento inizia a insegnare storia nella scuola superiore di Niagara Falls e Orleans. Ed è qui che avviene l’incontro che sarà decisivo per la sua vita. Un giorno viene invitato un agente dell'FBI per parlare agli studenti del suo lavoro. Lei, che già aveva pensato di lasciare l'ordine, viene attirata dall’idea di una carriera come agente. Quell’uomo le dà le informazioni giuste per intraprendere la carriera nei servizi.

Fare la suora “è stata un’esperienza di vita meravigliosa. Ma volevo andare avanti, avere una famiglia e sposarmi", ha dichiarato al Tampa Bay Times nel 1994.

Si trasferisce a Washington nel 1970. Nel 1981 si sposa con un agente, Michael Misko, deceduto nel 2021.

Mrs. Misko ha poi lavorato a Pittsburgh e Washington, dove ha diretto l'ufficio che esaminava i candidati ‘agenti speciali’. Il suo ultimo incarico è stato nel sud della Florida. Nel 1995, ha ricevuto il premio per la carriera in polizia posizionato nella Hall of Fame della polizia americana. "Onestamente non mi vedo come un pioniere – ha detto in un'intervista per il sito web dell'FBI – era solo un ruolo di cui ero abbastanza fortunata nel farne parte”.