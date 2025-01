Francia: è morto Jean-Marie Le Pen, storica figura dell’estrema destra

Parigi, 7 gennaio 2024 – E' morto all'età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese. Il fondatore del partito politico di estrema destra Front National è stato deputato all'Assemblea nazionale e per più legislature all'Europarlamento. E’ famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie, che lo hanno spesso portato a dichiarazioni controverse, e per aver richiesto forti politiche di rafforzamento della legge, tra cui la reintroduzione della pena di morte, forti restrizioni sull'immigrazione da paesi extraeuropei e ritiro della Francia, o maggiore indipendenza dall'Unione europea.