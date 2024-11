Israele news in diretta, Netanyahu: “Ho parlato con Trump, la vediamo allo stesso modo sull’Iran”. Dermer da Mosca a Washington per una tregua con Hezbollah

Roma, 10 novembre 2024 - Si apre uno spiraglio per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Tel Aviv starebbe prendendo in considerazione un accordo di tregua con i miliziani filo iraniani perché preoccupata di una possibile decisione del Consiglio di Sicurezza Onu, che finirebbe per limitare le operazioni dell'Idf, con il rischio che questa volta Washington possa astenersi dall'usare il potere di veto per proteggere gli interessi israeliani. Frenetica l'attività del ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer, che la settimana scorsa è stato in segreto a Mosca per chiedere alla Russia, "attore importante in Siria", di favorire "un accordo diplomatico che ponga fine ai combattimenti e impedisca a Hezbollah di riarmarsi". E ieri sera Dermer è volato negli Stati Uniti, dove ha incontrato alti funzionari della Casa Bianca per fare il punto sulla situazione nel nord di Israele e le ostilità con Libano, la tensione militare con l'Iran e le possibilità di accordo di cessate il fuoco con Hamas a Gaza. Non ha perso tempo nemmeno il premier Benyamin Netanyahu che ha voluto sottolineare in un video la sua 'linea diretta' con il neo numero uno degli Stati Uniti: "Negli ultimi giorni ho parlato tre volte con il presidente eletto Donald Trump. Sono state conversazioni belle e molto importanti. Colloqui volti a rafforzare ulteriormente la forte alleanza tra Israele e Stati Uniti. Vediamo faccia a faccia la minaccia iraniana in tutte le sue componenti e il pericolo che essa comporta. Vediamo anche le grandi opportunità davanti a Israele, nel campo della pace e della sua espansione". Diverse fonti sostengono che Trump voglia una soluzione, almeno per il Libano, prima del suo insediamento alla presidenza il 20 gennaio 2025, così avrebbe dato il suo incoraggiamento ad Amos Hochstein, l'inviato del presidente Joe Biden che sta svolgendo un delicato lavoro diplomatico con Hezbollah e, secondo alcuni funzionari statunitensi, potrebbe anche realizzare un piccolo accordo sugli ostaggi con Hamas.

Raid israeliano a 'Al Manshiya' vicino alle rovine romane di Baalbek, nella città di Baalbek, nella valle della Beqaa, Libano