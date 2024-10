Israele continua a bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia: “Feriti i soccorritori”. Unifil, 40 nazioni condannano gli attacchi

Roma, 13 ottobre 2024 - Continuano i raid aerei dei caccia israeliani sul Libano. La Croce Rossa ha denunciato che i suoi paramedici sono rimasti feriti durante operazioni di soccorso. I soccorritori sono rimasti feriti quando i missili hanno colpito una casa dove si trovavano "in coordinamento" con Unifil. Una nota spiega: "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni a due ambulanze''. Nella notte i jet con la Stella di David hanno preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit in Libano distruggendo una moschea e uccidendo almeno 5 persone. Altri raid sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura, dove ieri è stato ferito un casco blu (5 in tutto nelle ultime 48 ore). Intanto cresce la protesta per l'aggressione subita dalla forza Unifil: sono 40 le nazioni, che contribuiscono alla forza di pace delle Nazioni Unite, a "condannare fermamente i recenti attacchi" contro le forze di pace. "Tali azioni devono cessare immediatamente", si legge nella dichiarazione congiunta, pubblicata su X e firmata da tutte le nazioni con in testa Indonesia, Italia e India, le più presenti in Libano. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha espresso "profonda preoccupazione" per l'accaduto al ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, invitandolo a "garantire la sicurezza e l'incolumità delle forze Unifil".

Bombardamento israeliano nella città libanese di Nabatiyeh