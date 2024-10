Libano, “60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore”. L’Idf ai civili: “Non rientrate nelle vostre case”

08:55

Idf ai civli libanesi del sud: "Non rientrate nelle vostre case"

Il portavoce in lingua araba dell'Idf ha inviato un nuovo messaggio ai residenti del sud del Libano invitandoli a non rientrare nelle loro case: "L'esercito israeliano sta continuando ad attaccare i siti di Hezbollah nei vostri villaggi o nelle vicinanze. Non vogliamo compromettere la vostra sicurezza, è vietato rientrare nelle vostre case fino a nuovo avviso. Vi informeremo quando sarà sicuro rientrare". L'Idf ha anche indicato ai civili di evitare di dirigersi verso sud.