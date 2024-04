Guerra Israele - Iran, Tel Aviv e Centcom negano attacco a base in Iraq. Le milizie filo iraniane: “Abbiamo risposto con un drone contro Eliat”

Roma, 20 aprile 2024 - Resta un mistero il bombardamento di stanotte di una base militare in Iraq che ospita truppe dell'esercito iraniano, ed ex paramilitari di Hachd al-Shaabi, le Forze di Mobilitazione Popolare sciite finanziate da Teheran, che hanno subito risposto con un drone lanciato contro la città israeliana di Eliat, al confine con la Giordania. Infatti prima gli Stati Uniti, con un comunicato del Centcom, il Comando Centrale americano, poi fonti del governo israeliano alla Cnn, hanno negato di essere coinvolti nel raid contro le milizie filo-iraniane in Iraq, costato la vita a due persone e ha provocato almeno 8 feriti.

#عاجل رويترز عن مصادر #أمنية#الانفجارات على القاعدة العسكرية في بابل سببها #غارات جوية مجهولة من داخل قاعدة "كالسو" في بابل بعد #العدوان الجوي سؤال الى الدو. نية هل ياترى هاي حكومة السيدالسوداني هي #عميلة للامر. يكان ومطبعة مع الصها. ينة ويتم استهداف حليفهم؟؟؟#سرابيت الاعلام🤪 pic.twitter.com/gi6tUjO1Je — نـ ـورس. مـ ـهاجـ ـر (@bas_irra) April 19, 2024

Live

Fiamme nella base militare filo iraniana di Kalsu, a sud di Baghdad