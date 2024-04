Biden: “Israele accetti il cessate il fuoco a Gaza. Netanyahu sta sbagliando”. Katz: “Se l’Iran ci attacca, li colpiremo”

Tel Aviv, 10 aprile 2024 – Il presidente Usa Joe Biden è chiaro con Israele e soprattutto con il premier Benjamin Netanyahu: "Penso che quello che sta facendo sia un errore. Non sono d'accordo con il suo approccio". Il leader della Casa Bianca aggiunge: “Tel Aviv accetti un cessate il fuoco a Gaza, consentendo per le prossime sei, otto settimane che tutto il cibo e le medicine entrino nel Paese. Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a entrare. Sono pronti a trasferire questo cibo. E penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso".

Intanto la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, torna a minacciare Israele, dicendo in un discorso per il primo giorno di all'Eid al-Fitr, la festa di chiusura del Ramadan, che "Israele deve essere punito per aver attaccato il complesso del consolato iraniano a Damasco". Immediata la risposta del ministro degli Esteri Israel Katz: “Se l'Iran attacca dal suo territorio, Israele reagirà e attaccherà in Iran".

Sul fronte degli ostaggi, invece, Hamas potrebbe accettare di rilasciare alcuni prigionieri prima del cessate il fuoco permanente a Gaza. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar.

