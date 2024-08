Israele, ucciso comandante di Hamas in Cisgiordania. Usa: più navi e caccia in Medio Oriente. Iran: “Hezbollah potrebbe colpire obiettivi civili”

Tel Aviv, 3 agosto 2024 – L'esercito israeliano ha ucciso stamani in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania: un raid mirato che ha colpito un veicolo costato la vita ad altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale è Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas.

Intanto gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Medio Oriente, schierando ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere Israele, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione: lo ha annunciato il Pentagono. L'annuncio arriva dopo che l'Iran e i suoi alleati regionali hanno giurato rappresaglie per le uccisioni del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran e del comandante di Hezbollah Fouad Shukr a Beirut. E proprio in Iran decine di arresti sono stati compiuti alla ricerca di possibili complici e talpe nell'omicidio di Haniyeh: lo scrive il New York Times – ripreso anche dai media israeliani – che cita fonti iraniane informate dei fatti e vicine all'inchiesta in corso. Fra le persone arrestate, scrive il Nyt, vi sarebbero funzionari dell'intelligence di Teheran, militari alti in grado e membri del personale del residence, gestito dai Guardiani della Rivoluzione, dove è avvenuta l'esplosione.

