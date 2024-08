Raid aereo su condominio a Gaza, 4 morti. Hamas chiede “venerdì di rabbia” per Haniyeh. Idf: “Ucciso alto comandante Jihad Islamica”

Roma, 2 agosto 2024 – Diplomazia al lavoro per cercare di scongiurare un attacco dell’Iran in rappresaglia all'uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas. Secondo alcuni analisti militari Teheran avrebbe informato Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco, chiedendo a Doha e Riad di non concedere il loro spazio aereo a Israele e alleati. Proprio in vista di un attacco di Teheran, dato per imminente, l'amministrazione Biden si prepara ad aiutare Israele a difendersi. Lo hanno riferito ad Axios tre fonti americane, secondo cui l'attacco iraniano potrebbe seguire lo stesso schema di quello condotto il 13 aprile scorso, ma, potenzialmente più ampio, e potrebbe coinvolgere gli Hezbollah libanesi.

Intanto i raid nella Striscia non si fermano: la notte scorsa le forze israeliane hanno bombardato diversi condomini a Gaza City, causando la morte di un bambino e il ferimento di quattro membri di una famiglia, mentre una seconda famiglia ha subito la morte di quattro persone e il ferimento di dodici. L'emittente Al Jazeera riporta di raid anche a Khan Younis, Rafah, Nouseirat e Maghazi: in totale almeno quattro civili avrebbero perso la vita.

Proprio oggi Hamas ha chiesto preghiere per Haniyeh e un "giorno di rabbia" per la sua uccisione prima del funerale in Qatar.

Guerra a Gaza