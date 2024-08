Allarme Israele: attacco di Iran ed Hezbollah prima di giovedì. Usa inviano sottomarino nucleare

Roma, 12 agosto 2024 – Cresce la paura di una "black cloud”, la nuvola nera di un eventuale attacco multiplo in contemporanea da Iran, Libano Yemen e Iraq, con Israele che si aspetta un attacco su vasta scala di Iran e Hezbollah prima del vertice di giovedì prossimo chiesto da Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Secondo Haaretz, le autorità di sicurezza sono in stato di massima allerta per un possibile attacco da parte dell'Iran o di Hezbollah.

Intanto gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino con missili guidati in Medio Oriente, mentre una portaerei che si stava già dirigendo verso l'area vi giungerà più rapidamente. Lo riporta la Bbc, citando il segretario alla Difesa Lloyd Austin, cha ha spiegato che la decisione è una risposta ai timori di un conflitto regionale più ampio e dimostra la determinazione degli Stati Uniti ad aiutare Israele da qualsiasi attacco da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti, ha detto Austin, "prenderanno ogni misura possibile" per difendere il loro alleato.

Sul fronte dei negoziati, il nuovo capo di Hamas, Yahia Sinwar, sarebbe pronto a un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi sulla base del piano presentato da Joe Biden, riferiscono diversi media. Tuttavia Hamas ha chiarito che non manderà mediatori diretti perché considera che la bozza da cui partire per un accordo sia quella proposta dal presidente Usa, Joe Biden approvata dall'Onu e che non ci sia bisogno di nuovi negoziati.

SEGUI LA DIRETTA