Medio Oriente, media: “L’Iran potrebbe attaccare domani”. Tajani: “Gli italiani lascino il Libano”

Roma, 4 agosto 2024 – E' sempre più alta la tensione in Medio Oriente dopo l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Israele attende la reazione dell'Iran e, secondo i media, la riprova di un imminente attacco sarebbe che si registrano alterazioni nel funzionamento del Gps, così come avvenne quattro mesi fa quando l'Idf ne annunciò il blocco in concomitanza del lancio di droni e missili da Teheran. I servizi segreti di Usa e Israele ipotizzano che la rappresaglia potrebbe avvenire domani, riferisce il sito di informazioni americano Axios. Nell'articolo vice ricordato che il generale Michael Kurilla, responsabile delle forze Usa nella regione, è giunto nell'area con l'obiettivo di mobilitare una coalizione internazionale analoga a quella dello scorso aprile in occasione del precedente attacco programmato da Teheran in risposta a un'altra azione israeliana.

"Risponderemo e chiederemo un prezzo molto alto per qualsiasi atto di aggressione contro di noi", ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu all'apertura della riunione di governo, ma intanto questa mattina si registrano due morti (un uomo di 80 anni e una donna di 66) per un accoltellamento di civili a Holon, cittadina vicina a Tel Aviv. Altre due persone sono rimaste ferite, mentre l'aggressore, un giovane palestinese, è stato ucciso da un agente delle forze di sicurezza.

Un cartellone con il ritratto di Ismail Haniyeh, Qasem Soleimani e Fuad Shukr in una strada vicino all'aeroporto di Beirut (Ansa)

