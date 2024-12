L’effetto dell’attentato a Kirillov sulla guerra. Margelletti: “Non fermerà i negoziati per la pace”

​​​​​Roma, 18 dicembre 2024 – La guerra è una sfida senza quartiere, il nemico si colpisce ovunque, dove si può e dove è più opportuno. Dentro questa logica è da inquadrare l’attentato con il monopattino - bomba che ha ucciso il generale russo, un ufficiale che nel proprio vocabolario non contemplava la parola pietà e ordinava attacchi biologici e chimici. Nulla di anomalo, dunque, dal punto di vista bellico, anche secondo Andrea Margelletti, principe degli analisti militari e presidente del Cesi, Centro studi internazionali.

Gli ucraini che hanno eliminato il generale Igor Kirillov a Mosca hanno avuto aiuti esterni?

“Non ne hanno bisogno. Dispongono di una rete informativa e operativa fatta di agenti segreti e commandos consolidata in Russia, come i russi ce l’hanno in Ucraina. La guerra si combatte anche così”.

Kiev ha usufruito dell’appoggio di partigiani russi?

“Non credo, è un lavoro fatto esclusivamente dall’intelligence di Kiev, attrezzata e ben preparata per operazioni speciali, perché dispone di grandi professionisti”.

L’attentato fa parte di una strategia che comprende anche altri blitz: a Mosca l’uccisione dell’ingegnere Mikhail Shatski, il regista dell’ammodernamento del sistema missilistico, a Donetsk del direttore della prigione di Olenivka, della scrittrice Daria Dugina e altri?

“Certamente, si cerca di neutralizzare elementi di spicco nei vari settori. È una cosa che in guerra si è sempre fatta. Tutto normale, hanno colpito nello stesso tempo un simbolo e un obiettivo importante”.

L’attentato può avere conseguenze su un possibile piano di cessate il fuoco ipotizzato anche da Donald Trump?

“C’è una guerra e si eliminano i nemici. Le trattative per la pace viaggiano su un altro binario e sono indipendenti”.

Questo episodio può influenzare il vertice Nato di Bruxelles previsto per domani (oggi ndr)?

“Assolutamente no, il vertice Nato si occupa di altri aspetti. L’intelligence ucraina ha individuato delle vulnerabilità nell’apparato russo per poter eliminare un alto ufficiale e l’ ha fatto”.

A view of the blast scene, which killed the commander of Russian armed forces' chemical, biological and radiation defence troops, Igor Kirillov, and his deputy, according to the Russian Investigative Committee, outside a residential building on Ryazansky Avenue in Moscow on December 17, 2024. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)