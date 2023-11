Indi Gregory, la voce dell’ospedale di Nottingham: “È stato un viaggio molto lungo e impegnativo”

Nottingham, 13 novembre 2023 – Cordoglio per la morte di Indi Gregory è stata espresso dall’ospedale di Nottingham che ha avuto in cura la mabina di 8 mesi, malata inguaribile.

“Siamo tutti profondamente rattristati per la morte di Indi e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento terribilmente difficile”, ha affermato un portavoce dei Nottingham University Hospitals, la struttura della sanità pubblica (Nhs) che gestisce il Queen’s Medical Centre in cui Indi era ricoverata fin dalla nascita, il 24 febbraio.

Indi Gregory è morta a 8 mesi in un hospice della Gran Bretagna

"Un viaggio molto lungo e impegnativo”

“Questo è stato un viaggio molto lungo e impegnativo per Indi, per i suoi genitori e per tutte le persone coinvolte e li terremo nei nostri pensieri”, ha aggiunto il portavoce, citato dalla Bbc. I medici dell’ ospedale pediatrico Queen’s Medical Center avevano indicato al tribunale che continuare a tenere la piccola attaccata a un sistema di supporto vitale sarebbe stato accanimento terapeutico e che le cure palliative le avrebbero causato solo dolore.

La storia dell’ospedale

L’ospedale universitario di Nottingham è stato inaugurato dalla regina Elisabetta il 28 luglio 1977. Fino al 2012 era la struttura sanitaria più grande del Regno Unito. La parte pediatrica cura ogni anno 40mila bambini.

