Incendi estremi, dal Brasile alla California la Terra brucia. Evacuazioni e danni, “come una pandemia”

Roma, 12 settembre 2024 – Dalla California al Brasile gli incendi estremi tengono in scacco i governi. In Brasile ad agosto sono andati in fumo 110.000 chilometri quadrati, l’equivalente di 9 Stati. Per trovare numeri peggiori bisogna tornare indietro al 2007 e al 2010.

6 foto Roma, 18 agosto 2024 - Ma quali sono gli inneschi dei megafires o incendi estremi come in Grecia che stanno funestando questa estate 2024 rovente? Fiamme dalla forza spaventosa, con lingue di fuoco alte decine di metri, “nel nord dell’Australia sono stati documentati roghi di potenza pari a 150.000 Kw per metro lineare di fiamma. In Sardegna siamo arrivati a 30.000 Kw di energia. Perché il fuoco è il più efficace erbivoro che ci sia, se trova da mangiare avanza. È come un essere vivente”.

Così a Quotidiano.net Giuseppe Mariano Delogu della Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale), già comandante del Corpo Forestale della Sardegna, una vita a combattere il fuoco ma anche i pregiudizi degli uomini. Spiega: “Come Sisef ci proponiamo di dare un piccolo contributo per cambiare la mentalità delle persone. La conoscenza non deve restare confinata all’ambiente dei tecnici”.

Il Brasile – ha riferito l’Inpe, l’Istituto verde-oro di ricerca spaziale – concentra il 76% degli incendi di tutto il Sud America. Anche per questo il giudice della Corte Suprema Flávio Dino ha ordinato al governo di convocare con urgenza più vigili del fuoco militari per aiutare a spegnere gli incendi. “È stabilito l’obbligo di mantenere una lotta efficace e completa contro i fronti di fuoco, subito dopo la loro identificazione”, si legge nella sua decisione. Dino ha denunciato che il Brasile sta attraversando “una “pandemia di incendi” che deve essere affrontata come è stato fatto contro quella del Covid-19.

Google mappa gli incendi anche in Italia

Nessuna tregua in California dove il caldo estremo prima e il vento e la siccità hanno innescato il ‘Line Fire’, che da giovedì brucia le zone di montagna vicino a Los Angeles. Seimila persone sono state costrette a lasciare la propria casa, le autorità hanno parlato di “un imminente rischio di morte”. Il problema ha riguardato soprattutto la zona di Big bear, nota meta sciistica molto amata dagli amanti della montagna. Altri 17.000 residenti attendono e potrebbero essere costretti a lasciare le proprie abitazioni. Tra case e negozi sono minacciate oltre 65.000 strutture. In alcune zone le autorità sono state costrette a interrompere la corrente. Incendi estremi si sono verificati anche in Idaho, Oregon e Nevada.