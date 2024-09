Imbrattati due 'Girasoli' di Vincent Van Gogh. La vendetta degli attivisti dopo la condanna delle compagne

Londra, 27 settembre 2024 - Due copie dei celebri 'Girasoli' di Vincent Van Gogh sono stati imbrattati oggi come ritorsione dopo la condanna di due attiviste del movimento ecologista radicale Just Stop Oil, loro stesse responsabili di un gesto simile il 14 ottobre del 2022. L'azione odierna, scattata poco dopo la sentenza, è un gesto di protesta contro quella che gli attivisti denunciano come "repressione" giudiziaria.

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED 🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery. ➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) September 27, 2024

Giudice: “Azione idiota”

Pesanti le condanne per la 22enne Anna Holland, due anni e tre mesi di carcere effettivo, e la 23enne Phoebe Plummer, 20 mesi, responsabili del blitz alla National Gallery di Londra in cui le due ragazze versarono zuppa sul vetro protettivo e sulla cornice sempre dei 'I Girasoli' di Van Ghog. Il giudice Christopher Hehir, della Southwark Crown Court londinese, ha definito l'incursione delle attiviste un'azione "idiota", e non ha esitato a condannarle.

Protesta contro l'uso dei combustibili fossili

La rivendicazione degli assalti, come di altre incursioni analoghe condotte da militanti ultrà in musei del Regno e di altri Paesi, sarebbe un gesto di protesta per scuotere la società contro l'uso dei combustibili fossili, e per denunciare l'inerzia dei potenti di fronte "all'emergenza climatica". Argomenti che non hanno fatto presa sul giudice Hehir, che ha bollato l'iniziativa come un esempio di "stupidità".

Video: il blitz del 2022

Quadro salvo, ma danneggiata la cornice del XVII secolo

Inoltre c'è un danno materiale, infatti se il dipinto è stato salvato dalla copertura in plexiglass, non si può dire lo stesso per la cornice, pezzo d'artigianato italiano del XVII secolo, del valore di 10 mila sterline. "La cornice è stata danneggiata in modo permanente dalle vostre azioni idiote e criminali", ha tuonato il giudice sottolineando il mancato pentimento delle due ragazze e la presunzione di essere nel giusto. "Non vi poteva importare di meno se anche il dipinto fosse stato danneggiato o addirittura distrutto", e ha aggiunto: "Vi non avevate diritto a fare ciò che avete fatto e la vostra arroganza merita la più rigorosa della condanne".

Oggi dopo la sentenza la vendetta

Ma dopo la sentenza ecco il nuovo blitz alla National Gallery di Londra, dove non a caso sono state prese di mira due copie dei 'Girasol' di Van Gogh. Un gruppo di giovani attivisti del movimento Just Stop Oil, in riposta alle condanne, ha innaffiato di succo di pomodoro le due opere. Il museo al momento ha fatto solo sapere che "I dipinti sono stati rimossi, sono stati esaminati dal curatore e non sono stati danneggiati", bisogna però vedere le cornici.