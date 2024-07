Il voto negli Usa. Trump e Harris, volano stracci

Senza esagerare, saranno i 100 giorni che cambieranno l’America. La vicepresidente dem Kamala Harris, uscita dalle macerie disseminate da Joe Biden, ha raggiunto Trump. Secondo l’ultimo sondaggio del Wall Street Journal, la Harris è indietro di sole due lunghezze (47% a 49%). Si combatterà ora per ora, fino al 5 novembre, slogan contro slogan. In poco più di due settimane, un colpo di fucile ha quasi ucciso Trump e una rivolta di deputati e senatori dem ha messo sulla scrivania di Biden la lettera di rinuncia che "non ha potuto non firmare". Ma non è successo solo questo.

Donald Trump ha intenzione di tornare a Butler, in Pennsylvania, per completare il comizio fermato dal proiettile che l’ha ferito. Mentre dalle trincee del partito democratico, ridotto a brandelli e in piena guerra interna, l’endorsement immediato di Biden a Kamala Harris ha ricompattato il partito e lanciato la svolta dei dem. Qualcuno sostiene che la mano di Dio che ha salvato Donald, sia la stessa mano che ha convinto il cattolico Biden a firmare la rinuncia alla corsa. Elevando, di fatto, Harris alla donna dei record: dalla raccolta fondi alla mobilitazione dei volontari, dallo spostamento del voto della gente nera e indo-asiatica all’entusiasmo dei giovani esaltati, arrivando fino a ottonere l’appoggio di Barack e Michelle. Ma cosa sta veramente succedendo dopo l’intervento ’divino’ nei due campi? Donald Trump e J.D. Vance con i repubblicani sono all’attacco.

Le loro armi più frequenti sono gli insulti diretti di Trump, che ha paragonato Harris a una "pezzente", "una fannullona, "un vero sacco di rifiuti". Durante il “summit dei credenti” organizzato dalla fondazione di ultradestra Turning, Trump ha addirittura detto che Harris accetterà l’aborto anche oltre i 9 mesi e farà giustiziare i bambini appena nati se non desiderati. Immediata la reazione di Harris contro il suo discorso "rancoroso, bizzarro e retrogrado": "Trump non riusciva a pronunciare alcune parole, ha insultato la fede degli ebrei e dei cattolici, ha mentito sulle elezioni (di nuovo). Ha annunciato che nominerà altri giudici estremisti, ha rivelato che ha intenzione di riempire la sua seconda amministrazione con altri criminali come lui. Sembrava uno che non vorresti vicino in un ristorante, figuriamoci se diventa presidente degli Usa".