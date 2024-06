Hunter Biden giudicato colpevole: acquistò un'arma anche se dipendente dalla droghe. Rischia fino a 25 anni

Roma, 11 giugno 2024 – Hunter Biden giudicato colpevole per tutti e 3 i casi d’accusa nel processo per l’acquisto nel 2018 di un’arma nonostante la sua dipendenza da stupefacenti. Il figlio del presidente degli Stati Uniti d’America è colpevole di aver nascosto all'Fbi e al venditore di armi il fatto di essere dipendente dalla droga, una condizione che gli avrebbe precluso l'accesso alle armi. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware. Ora Hunter rischia fino a un massimo di 25 anni di carcere. E' la prima volta nella storia che il figlio di un presidente in carica viene condannato per un reato penale. In attesa della condanna definitiva Hunter non sarà incarcerato, lo riferisce la Cnn. La data della sentenza non è ancora stata stabilita.