Guerra in Medio Oriente, Usa e Gb attaccano gli Houthi in Yemen. Biden: “Pronti a ulteriori misure”. I ribelli filoiraniani: “Pagheranno un prezzo pesante”

Roma, 12 gennaio 2024 – Usa e Gran Bretagna hanno lanciato nella notte attacchi contro postazioni degli Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul Mar Rosso, una rotta chiave tra Europa e Asia, in supporto alla causa palestinese. Ieri inoltre l'Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo di Oman, contiguo al Mar Rosso, per rappresaglia contro gli Stati Uniti.

Caccia americani (foto d'archivio)

“Oggi, su mio ordine, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo”. É il messaggio di Joe Biden diffuso in una nota per spiegare che questa è la “risposta diretta agli attacchi Houthi” e che non esiterà "a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.

Pesanti attacchi aerei e missilistici hanno colpito aeroporti e strutture militari nello Yemen. La conferma arriva anche dai media ufficiali Houthi, secondo cui nel mirino di inglesi e americani sono finiti una base aerea vicino a Sana'a, gli aeroporti di Taez, Hodeida e Abs e un campo militare vicino a Saada. "Il nostro Paese è stato sottoposto ad una massiccia aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra", ha detto il viceministro degli Esteri dei ribelli filoirniani, Hussein Al-Ezzi: "L'America e la Gran Bretagna devono prepararsi a pagare un prezzo pesante e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione".

Intanto proseguono i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza anche durante l'udienza a L'Aja sulle accuse di crimini di guerra, mentre non cessano gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco.

