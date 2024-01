Iran: “Sequestrata una petroliera americana nel Golfo dell’Oman”

Roma, 11 gennaio 2024 - L'Iran ha catturato una "petroliera americana" nel Golfo dell'Oman “su ordine del tribunale". La Ukmto, l'Agenzia britannica per la sicurezza marittima, e la compagnia privata Ambrey, hanno confermato l'abbordaggio della nave, petroliera "St Nikolas", da parte di uomini in uniforme. I media statali iraniani hanno rilanciato la notizia: "La Marina della Repubblica Islamica dell'Iran ha sequestrato una petroliera americana nelle acque del Golfo di Oman in conformità con un ordine del tribunale", afferma l'Irna.

La petroliera, battente bandiera delle Isole Marshall e appartenente alla compagnia di navigazione greca Empire Navigation, con 19 greci e 18 filippini a bordo secondo l'agenzia statale greca Amna, è stata assaltata 50 km a est della città costiera di Sahar, in Oman, e dirottata verso la città portuale iraniana di Bandar-e Jask.

La St Nikolas, quando si chiamava "Suez Rajan", era già stata coinvolta in una disputa legale durata un anno con il dipartimento di Giustizia americano, che ne aveva disposto il sequestro di un milione di barili di petrolio greggio iraniano che trasportava.