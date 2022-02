Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: larga offensiva. Bombe su Kiev, battaglia a Kharkiv

Video : Sindaco di Kiev: "Situazione tesa, ma i russi non hanno fatto irruzione in città"

Roma, 27 febbraio 2022 - Il quarto giorno di guerra in Ucraina inizia con una notte di pesanti bombardamenti della Russia sulla città di Kiev, l'aeroporto e obiettivi come depositi di carburante e gasdotti. Si combatte anche nel resto del paese e all'alba le forze russe sono entrate a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, dove si è combattuto in strada e le autorità locali hanno esortato la popolazione a rimanere nei rifugi. Dopo mezzogiorno il governatore di Kharkiv ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso il controllo della città e hanno cacciato le truppe russe.

L'ultima notte è stata "brutale", le truppe russe hanno attaccato "zone abitate da civili", dove non ci sono infrastrutture militari, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

La Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi, dopo aver minacciato una "larga offensiva". Stamani sirene d'allarme in due città nel nordovest, Rivne e Lutsk. Nella notte un missile russo ha colpito un palazzo di nove piani a Kharkiv, uccidendo una donna. Distrutto anche un gasdotto della città. Colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev, che però non sarebbe stato danneggiato. Anche un deposito petrolifero è stato colpito e si temono gli effetti di una possibile nube tossica sulla città. L'esercito ucraino avrebbe fatto saltare in aria un ponte a nord di Kiev per rallentare le truppe russe. Il ponte è quello tra le città di Bucha e Irpin che fanno parte della prima cintura esterna alla capitale ucraina, a non più di 10 chilometri dal centro. A Okhtyrka, nella regione di Sumy, un amministratore locale ha riferito via Telegram che i militari russi hanno minato la zona e con i carri armati avrebbero colpito un autobus con dei civili a bordo, impedendo poi alle ambulanze di prestare soccorso.

In un video diffuso in mattinata Zalensky ha parlato di "azioni criminali" della Russia contro l'Ucraina che hanno la caratteristica di un "genocidio": Secondo Zelensky, Mosca si sta "vendicando" e le sue truppe hanno deciso di attaccare i civili: "Hanno deliberatamente scelto tattiche per colpire le persone e tutto ciò che rende la vita normale: elettricità, ospedali, case". Nel suo messaggio online il presidente ucraino ha aggiunto che "si è formata una coalizione internazionale per sostenere l'Ucraina, una coalizione contro la guerra. Stiamo ricevendo armi, medicine, cibo, carburante e denaro".

Sommario:

I civili morti finora sarebbero almeno 64, secondo l'Onu. Il governo ucraino ha invece comunicato che le vittime civili sarebbero più di 200. Il conteggio di oggi del difensore civico del governo ucraino Lyudmyla Denysov è di 210 civili ucraini uccisi e più di 1.100 feriti durante l'invasione della Russia.

L'esercito russo ha riferito di aver colpito 975 obiettivi militari in Ucraina e sarebbero stati catturati 471 soldati ucraini nella regione di kharkivche che si sarebbero "arresi volontariamente". Lo ha affermato il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov. Tra gli obiettivi colpiti ci sono 23 posti di comando e 31 sistemi di difesa antiaerea S-300.

La Russia ha perso circa 4.300 soldati e 146 carri armati dall'inizio dell'invasione dell' Ucraina. Lo ha dichiarato la vice ministra della Difesa di Kiev Hanna Malyar, aggiungendo che sarebbero stati abbattuti anche 27 aerei e 26 elicotteri di Mosca.

A metà mattina Mosca ha dato un ultimatum a Kiev sui negoziati in Bielorussia per porre fine alla guerra: la delegazione russa aspetterà quella ucraina fino alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia). "Se non avrà una risposta entro quell'ora, l'Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi", ha detto il parlamentare russo Leonid Slutsky, secondo quanto riporta la Tass. Subito è arrivata la risposta di Kiev. "La Russia sta cercando di mettere l'Ucraina in condizioni di ultimatum inaccettabili, che abbiamo rifiutato categoricamente molto tempo fa", ha detto il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podoliak, riporta Interfax. L'Ucraina può accettare "un formato concordato (per i colloqui, ndr), una sede concordata, un contenuto reale e un risultato equo", ma solo se la Russia interromperà le manipolazioni su questi colloqui.

Il presidente dell' Ucraina, Vladimir Zelensky, in un appello online, si è rivolto a tutti i cittadini di paesi stranieri amici dell' Ucraina. "Chiunque voglia unirsi alla difesa della sicurezza in Europa e nel mondo può venire e stare fianco a fianco con gli ucraini contro gli invasori del 21° secolo", ha spiegato. Secondo il Regolamento sul servizio militare nelle forze armate da parte di stranieri e apolidi, approvato con decreto del Presidente dell' Ucraina del 10 giugno 2016, "gli stranieri hanno il diritto di arruolarsi nelle forze armate su base volontaria, compreso nelle Forze di Difesa Territoriali". Verrà quindi formata un'unità separata di stranieri: la Legione internazionale di difesa territoriale dell' Ucraina. "Questa sarà la prova chiave del vostro sostegno al nostro Paese" aggiunge Zelensky. Per la registrazione si dovrà passare dalle ambasciate dell' Ucraina. "Diamo una possibilità alla pace e difendiamo l'Ucraina, fermiamo insieme gli occupanti!".

Il presidente Zelensky ha detto di essere pronto a dialogare in qualsiasi Paese dal quale non partano attacchi verso l'Ucraina. Non in Bielorussia, dunque, dove è arrivata una delegazione russa pronta ai negoziati, ma da dove anche stamattina è partito un missile verso Kiev. ''Certo, vogliamo la pace. Vogliamo incontrarci, vogliamo la fine della guerra. Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. Queste le città che abbiamo offerto alla parte russa'', ha detto Zelensky. ''Qualsiasi altra città va bene, qualsiasi paese dove i missili non volano. Questo è l'unico modo per negoziare onestamente e porre fine davvero alla guerra", ha aggiunto. Zelensky ha spiegato che Minsk è stata scelta come possibile piattaforma per i negoziati non dall'Ucraina o dalla Bielorussia, ma dalla leadership russa. "Se non ci fossero azioni aggressive dal tuo territorio, potremmo parlare a Minsk, nella tua città. Quando eri neutrale, abbiamo parlato a Minsk", ha detto Zelensky rivolgendosi al popolo bielorusso.

Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto una mediazione a Russia e Ucraina per porre le basi per un cessate il fuoco: "La Turchia sta facendo tutto il possibile per giungere a una fine del conflitto in corso" e chiesto alle parti coinvolte di "giungere a una posizione comune" che permetta di mediare. Nelle ultime ore si è fatta avanti la possibilità che Istanbul ospiti un vertice tra Russia e Ucraina che favorisca una mediazione e giunga a un cessate il fuoco.

Gazprom continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce Sergey Kupriyanov, secondo quanto riporta la Tass. "Gazprom fornisce gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto, in conformità con le richieste dei consumatori europei, 107,5 milioni di metri cubi al 27 febbraio", ha affermato.

Sono cresciuti a 368 mila i profughi ucraini che hanno lasciato le aree di guerra e che sono arrivati nei Paesi limitrofi da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l'aggressione militare. Lo rende noto l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, spiegando che ''i numeri vengono aggiornati continuamente'' e "si basano sulle informazioni rese disponibili dalle autorità nazionali". A inizio giornata il primo conteggio diffuso da Unhcr indicava circa 200 mila profughi.

I ministri degli Esteri Ue, che si riuniscono questa sera in videoconferenza, dovrebbero decidere l'allargamento a livello comunitario del blocco delle compagnie aeree russe, già deciso dalla "vasta maggioranza, circa i tre quarti", degli Stati membri. Lo spiegano alti funzionari Ue, in vista del Consiglio di oggi che dovrebbe decidere un terzo pacchetto di sanzioni contro la Russia dopo l'aggressione all'Ucraina. In un successivo pacchetto di sanzioni l'Ue potrebbe procedere anche al blocco anche dello spazio marittimo per Mosca.

Intanto tra gli ultimi Paesi che hanno già deciso di chiudere ai voli russi ci si sono: Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Estonia, Lettonia, Germania, Romania, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Belgio e Austria.

A fine mattina anche Palazzo Chigi ha comunicato che l'Italia chiude il suo spazio aereo alla Russia.

L'Ucraina ha denunciato la Russia presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja (Icj), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui "la Russia deve essere ritenuta responsabile per aver manipolato il concetto di genocidio per giustificare l'aggressione. Chiediamo una decisione urgente che ordini alla Russia di cessare l'attività militare ora e ci aspettiamo che i processi inizino la prossima settimana".