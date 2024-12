Ucraina: “Massiccio attacco russo contro siti energetici”. Esplosioni a Kiev e Odessa

08:03

Trump: "Sono contrario al lancio di missili in profondità in Russia"

Il presidente eletto Donald Trump si è detto "fortemente in disaccordo" con il lancio di missili da parte dell'Ucraina in profondità in territorio russo, affermando che si rischia di favorire l'escalation di una guerra che "è una tragedia" perché "quando usciranno i numeri reali" delle vittime, "vedrete cifre a cui non crederete". Nella lunga intervista rilasciata alla rivista Time che lo ha designato Persona dell'anno 2024, Trump ha ribadito di voler "raggiungere un accordo" per mettere fine al conflitto, aggiungendo che "l'unico modo per raggiungerlo è non abbandonare l'Ucraina".