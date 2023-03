Guerra in Ucraina, news live: giornalista Wall Street Journal arrestato in Russia. Mosca: “Non faceva giornalismo”

9:30 Usa: “Enormi perdite per Wagner a Bakhmut Il gruppo mercenario Wagner sta "subendo un'enorme quantità di perdite nell'area di Bakhmut, la battaglia per la città si è trasformata in un massacro per i russi", ha dichiarato il capo dello stato maggiore congiunto Usa, il generale Mark Milley alla Commissione per i Servizi armati della Camera, citato dalla Cnn. "Probabilmente si tratta di 6.000 mercenari effettivi e altre 20 o 30.000 reclute, molti arrivano dalle carceri", ha detto Milley. "Gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace che si è rivelata costosa per i russi. Negli ultimi 21 giorni, i russi non hanno fatto alcun progresso a Bakhmut", ha detto.

9:55 007 Kiev: “Putin decise con Patrushev di entrare in guerra" Solo tre o quattro persone nella cerchia ristretta del dittatore russo Vladimir Putin erano a conoscenza dei preparativi per l'invasione dell'Ucraina. Insieme al leader russo, ha preso in particolare la decisione di iniziare la guerra il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev. Lo ha dichiarato in un'intervista a Gazeta.ua il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina Andriy Yusov. "La decisione di scatenare una guerra - ha affermato - è la conseguenza del modello di governo russo. La Russia è una società chiusa, anche all'interno del verticismo dittatoriale. Le conseguenze sono catastrofiche», ha detto Yusov.

10:00 Arrestato in Russia un reporter del Wall Street Journal Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb.

10:09 Il giornalista del Wall Street Journal arrestato è accusato di spionaggio Il giornalista del Wall Street Journal Gershkovich arrestato in Russia ha 32 anni è regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri. L'accusa nei suoi confronti è quella di spionaggio. In un comunicato l'Fsb afferma che il giornalista, “agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull'attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”.

10:25 Giornalista Wsj arrestato in Russia: rischia fino a 20 anni di carcere Nei confronti del giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia, il dipartimento investigativo dei Servizi segreti russi (Fsb) ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale della Federazione russa (spionaggio). In base a questo articolo, il reporter rischia fino a 20 anni di carcere. Gershkovich copre per il Wsj Russia, Ucraina e i Paesi dell'ex Unione sovietica. In precedenza, aveva lavorato per l'agenzia Afp e per il Moscow Times e aveva collaborato per il New York Times.

10:45 Aiea: “Centrale di Zaporizhzhia non può essere protetta” L'impianto nucleare di Zaporizhzhia “non può essere protetto”: lo ha dichiarato dopo la visita di ieri il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, citato da Sky News International. Secondo Grossi il numero di truppe nella regione dell'impianto, occupata dalle unità militari di Mosca, è aumentato in modo significativo e non è più possibile proteggerlo. "È ovvio che l'attività militare sta aumentando in tutta la regione. Quindi l'impianto non può essere protetto", ha dichiarato.

10:59 Il lavoro del giornalista del Wsj arrestato in Russia e gli ultimi spostamenti a Ekaterinburg La notizia della scomparsa di Gershkovich era circolata ieri sui media della regione di Ekaterinburg, sugli Urali: secondo quelle informazioni, le forze di sicurezza avevano arrestato un uomo vicino al ristorante Bukowski Grill. Un uomo che si occupa di PR, Yaroslav Shirshikov, aveva fatto per primo il nome di Evan Gershkovich. Shirshikov ha raccontato di aver accompagnato un giornalista americano a Ekaterinburg: il reporter doveva scrivere un articolo sull'atteggiamento dei residenti locali nei confronti della compagnia di mercenari Wagner e dell'"operazione speciale" russa in Ucraina. Una fonte tra i giornalisti occidentali che lavorano a Mosca ha detto alla testata Meduza che oltre a visitare Ekaterinburg, Gershkovich si era recato a Nizhny Tagil, la città sede della Uralvagonzavod, il grande complesso industriale militare che produce soprattutto carri armati.

11:55 Moskalev arrestato a Minsk da servizi segreti bielorussi Sarebbero stati i servizi segreti bielorussi (Kgb) in collaborazione con quelli russi (Fsb) ad arrestare Alexei Moskalev, l'uomo condannato in Russia a due anni di reclusione per avere "screditato" l'esercito, la cui figlia tredicenne Masha aveva fatto un disegno contro la guerra a scuola. Lo ha detto il suo avvocato, Dmitry Zakhvatov, alla testata dell'opposizione Dozhd, citata dal sito Meduza. Secondo Zakhvatov agenti del Kgb bielorusso hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui Moskalev si nascondeva a Minsk e lo hanno portato in un luogo sconosciuto. Il legale ha sottolineato di non avere informazioni dirette che confermino l'arresto di Moskalev, che non è stato annunciato ufficialmente né da fonti russe né bielorusse. Secondo Zakhvatov, l'operazione è stata "condotta al più alto livello" con la partecipazione dei servizi d'intelligence interni russi, l'Fsb.

12:00 Wsj: “Profondamente preoccupati per detenzione reporter” Il Wall Street Journal si dice "profondamente preoccupato" per la detenzione del suo giornalista in Russia, Evan Gershkovich. Lo afferma il quotidiano americano in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia russa Tass.

12:10 Mosca: “Attività reporter Wsj non era giornalismo” Quello di cui si occupava a Ekaterinburg il giornalista americano del Wall Street Journal che è stato fermato "non ha nulla a che fare con il giornalismo". Lo afferma sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Purtroppo - aggiunge la portavoce - non è la prima volta che lo status di 'corrispondente straniero', il visto giornalistico e l'accreditamento vengono utilizzati da stranieri nel nostro Paese per coprire attività che non sono giornalismo. Questo non è il primo noto occidentale ad essere 'pizzicato'".

12:33 Re Carlo III al Bundestag: “Uniti nella difesa dell’Ucraina e della sua libertà” Re Carlo III, nel suo discorso al Bundestag a Berlino, ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, mettendo l'accento sugli sforzi dell'Europa per aiutare Kiev. "La libertà e la dignità sono state calpestate", ha affermato, additando le "sofferenze inimmaginabili" causate dalle truppe di Mosca. "Siamo profondamente scioccati dalla distruzione, ma possiamo essere incoraggiati dalla nostra unità quando si tratta di difendere l'Ucraina, la pace e la libertà", ha sottolineato, lodando la "decisione della Germania di fornire sostegno militare all'Ucraina".

13:18 Cremlino avverte Usa: "Niente rappresaglie su media russi" Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha avvertito Washington che la Russia non tollererà misure di "rappresaglia" nei confronti dei suoi media in Usa. "Speriamo che non accada, non deve accadere", ha detto Peskov.

15:12 Caccia slovacchi stanno già proteggendo Kharkiv I caccia slovacchi MiG-29, che l'Ucraina ha ricevuto la scorsa settimana, stanno già proteggendo Kharkiv. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento ucraino, Olena Kondratyuk, durante un intervento al parlamento slovacco citato da Unian. "A nome di tutti gli ucraini le cui vite sono protette dall'aviazione, vi sono molto grata", ha detto ai deputati slovacchi. Kondratyuk ha anche ringraziato la Slovacchia per il resto degli aiuti ricevuti dall'Ucraina: beni umanitari, armi, sostegno a livello internazionale.