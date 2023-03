Fuoco amico su Putin. Il capo della Wagner contro il Cremlino. "Non toccate quel papà"

Roma, 30 marzo 2023 – Anche il deus ex machina della Wagner, Evgeny Prigozhin, si è mosso a favore di Masha Moskaleva, la 12enne della regione di Tula, nella Russia europea, che per un disegno pacifista fatto a scuola si è vista tolta alla famiglia ed è finta in un orfanotrofio mentre il padre, che il giorno prima della condanna è fuggito dai domiciliari e ora è latitante, è stato condannato a due anni. Usa: “A Bakhmut 6 mila mercenari Wagner e 30 mila reclute” La Russia testa il missile balistico intercontinentale Yars La vicenda, denunciata da OVD-Info e altri media russi d’opposizione, ha suscitato una vasta eco in Russia. E così Prigozhin ha inviato un appello – firmato anche dal presidente della Lega dei veterani di guerra, Andrei Troshev – al procuratore della regione di Tula, nel quale il deus ex machina della Wagner chiede di rivedere la sentenza di condanna di Alexei Moskalev, "specialmente per il fatto che sua figlia Masha sarà costretta a crescere in un orfanotrofio". Più che un gesto di umanità, la mossa dello spietato Prigozhin sembra dettata dalla volontà di veder accrescere la sua popolarità in vista delle presidenziali russe del marzo 2024. Prigozhin...