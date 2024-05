Nato, Stoltenberg: “Ucraina sia libera di usare armi degli alleati per colpire in Russia, via il divieto”

05:42

Ambasciatore russo: "Washington non vuole la pace"

L'amministrazione statunitense ha annunciato forniture di armi all'Ucraina per un ammontare di 275 milioni di dollari il giorno in cui la Russia ha confermato la sua disponibilità ai colloqui per risolvere il conflitto ucraino: lo ha detto l'Ambasciatore russo Washington, Anatoly Antonov, come riporta la Tass. "I segnali provenienti dalle autorità statunitensi sono assolutamente chiari. Washington non vuole la pace in Europa. Sta facendo di tutto per prolungare il conflitto e aumentare le vittime da parte russa e ucraina, compresi i civili - ha affermato Antonov, secondo un comunicato dell'Ambasciata -. È

emblematico: gli Stati Uniti annunciano la fornitura di prodotti mortali da parte dell'industria della difesa locale lo stesso giorno in cui la leadership russa ha chiaramente e inequivocabilmente confermato la sua disponibilità per i negoziati".