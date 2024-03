Guerra Ucraina in diretta, Kiev: “A Zaporizhzhia i russi usano granate con gas soffocante”. Mosca: “Tutti sanno che Zelensky è in un vicolo cieco”

Roma, 10 marzo 2024 - Il Papa lancia l’ennesimo appello per il cessate il fuoco in Ucraina e rilancia “il coraggio del negoziato”. Secondo Mosca, però, in questo appello, Francesco non sta parlando a Kiev ma all’Occidente, che usa l’Ucraina come “uno strumento per le sue ambizioni”.

"Ogni esperto, ogni politico, ogni diplomatico oggi capisce" che la situazione in Ucraina "è in un vicolo cieco" e per questo "molti diplomatici e Paesi stanno chiedendo negoziati", è il parere della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

E così i combattimenti vanno avanti, con il portavoce della brigata Tavria Dmytro Lykhovi che ha dichiarato alla tv ucraina che le truppe russe hanno cominciato a usare munizioni che contengono una sostanza velenosa, soprattutto nella regione di Zaporizhzhia. Nell'ultima settimana, secondo il report, l'esercito del Cremlino ha lanciato circa 50 volte da droni granate con gas lacrimogeno soffocante del tipo cloropicrina.

Segui le notizie in diretta