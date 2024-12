08:38

Gur: soldati nordcoreani verso partecipazione diretta a conflitto

La Russia sta preparando i soldati nordcoreani a partecipare in modo diretto ai combattimenti contro le forze ucraine. Lo ha riferito la direzione principale dell'intelligence militare di Kiev (Gur), secondo quanto riporta l'agenzia Unian secondo il quale il comando delle unità nordcoreane ha già ricevuto l'ordine di entrare effettivamente in guerra. "I soldati nordcoreani si stanno preparando per la partecipazione diretta alle ostilità. Il comando delle unità dell'esercito nordcoreano in Russia ha ricevuto l'ordine di entrare in interazione con le vicine unità russe che conducono le ostilità nella regione di Kursk," ha rivelato il Gur. Secondo l'intelligence militare ucraina, la Russia potrebbe coinvolgere i soldati nordcoreani nelle operazioni di assalto nel prossimo futuro nella regione di confine, parzialmente occupata dagli ucraini.