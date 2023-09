Guerra Ucraina news: abbattuti tre droni su Mosca. Asse Russia-Corea del Nord

Roma, 5 settembre 2023 – Si rafforza l’asse tra Russia e Corea del Nord. Kim intende recarsi questo mese in Russia per incontrare Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina, secondo gli Usa. Già ieri era filtrata (via Seul) la notizia che Mosca a luglio ha invocato manovre navali con Pyongyang e Pechino.

Nulla di fatto nel vertice tra Erdogan e Putin sul grano.

Il campo di battaglia: Mosca ha abbattuto stamattina tre velivoli senza pilota che si dirigevano verso la capitale russa.

Ucraina, Zelensky visita le truppe nel Donetsk (Ansa)

Le notizie in diretta