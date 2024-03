Guerra in Ucraina, news in diretta. Wladimir Klitschko: “Attaccare? Non abbiamo munizioni per difenderci”. Medvedev: “Non sarà difficile distruggere le truppe francesi”

Roma, 20 marzo 2024 - Per l'esercito ucraino è sempre più dura combattere lungo i 1.200 chilometri di fronte attivo nel sud e nell'est del Paese perché le munizioni iniziano a scarseggiare. Lo ha sottolineato chiaramente, senza censure da parte di Kiev, l'ex campione dei pesi massimi e fratello del sindaco della capitale, Wladimir Klitschko, in un'intervista alla "Saechsische Zeitung": "I ritardi nelle forniture di armi sono critici per noi. Non abbiamo più munizioni per difenderci, figuriamoci per attaccare. Non abbiamo bisogno solo di F-16 e Taurus, abbiamo bisogno anche di altro". Il tema è stato aperto dal presidente francese Emmanuel Macron alcuni giorni fa quando ha evocato l’invio di truppe francesi in Ucraina, subito frenato dagli alleati della Nato, Italia compresa. "No, si rischia l'escalation", ha dichiarato anche la premier Giorgia Meloni. Lo stesso ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sulle pagine de La Stampa ha bocciato l'idea: "Non abbiamo mai chiesto uomini e truppe da combattimento, siamo orgogliosi dei nostri soldati", e ha aggiunto "Qualsiasi sia il costo degli aiuti all'Ucraina oggi, il prezzo di dover combattere voi una guerra è molto più alto".

Scarseggiano le munizioni dell'esercito ucraino

Intanto dalla Russia, in ritardo di qualche giorno rispetto alle reazioni negative del Cremlino alle parole di Macron, è giunta la puntuale minaccia di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, su Telegram: "Se la Francia inviasse le sue truppe in Ucraina, la loro distruzione sarà il compito prioritario e glorioso delle forze armate russe", e ha aggiunto: "Sarà difficile nascondere l'esercito francese in Ucraina, quindi non sarà difficile distruggerlo, ma sarà impossibile nascondere la morte di massa dei soldati professionisti francesi.... Per i galli della leadership francese equivarrebbe alla ghigliottina. Sarebbero fatti a pezzi dai loro parenti infuriati e dai membri arrabbiati dell'opposizione, ai quali è stato fatto credere che la Francia non è in guerra con la Russia. E ci sarà una bella lezione per gli altri imbecilli irrequieti d'Europa!".

