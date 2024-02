Ucraina Russia, due anni di guerra: notizie in diretta. Meloni è arrivata a Kiev: presiederà il G7 dalla cattedrale di Santa Sofia

06:44

Zelensky: "Aiuti Usa fondamentali per la nostra difesa"

"Questo pacchetto non è ordinario, è di fondamentale importanza per la nostra difesa, sia per il suo contenuto che per il segnale che il sostegno o il non sostegno a questo pacchetto invia al mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky nel suo discorso video notturno, parlando del pacchetto americano bloccato alla Camera dei Rappresentanti.