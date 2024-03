Guerra in Ucraina, la diretta. Pentagono: “Pronti a difendere i confini della Nato”. Mosca: “La fretta di Washington a difendere Kiev è una prova”

Roma, 27 marzo 2024 - Il Pentagono è pronto a difendere i confini della Nato. Mentre la guerra in Ucraina non conosce sosta il rischio escalation aumenta, complice la postura aggressiva della Russia dopo l'attentato di Mosca, che potrebbe essere usato come scusa per ampliare il conflitto. Le accuse dei servizi segreti russi a Kiev, Washington e Londra, anche se forzate dopo la rivendicazione dell'Isis, potrebbero fornire a Putin la scusa per andare oltre l'Ucraina e puntare all'Europa.

Un allarme cresciuto anche dopo la segnalazione tre giorni fa della violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile da crociera russo. L'Alleanza Atlantica infatti sta valutando la possibilità di abbattere i missili che volano verso il territorio della Nato, come ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Andrzej Szejna, e la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh: "Posso dirvi quello che questa amministrazione ha detto più e più volte: Difenderemo ogni centimetro della Nato. Se un alleato della Nato dovesse essere attaccato, certamente non vorremmo che ciò accadesse, ma difenderemo ogni centimetro della Nato".

Un IFV tedesco durante un'esercitazione

E la Nato c'è, con truppe dislocate in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania, per il fronte orientale. In Lettonia, Polonia, Slovacchi e Romania sono di stanza i gruppi di difesa missilistica, con una sorveglianza aerea garantita da tutti i Paesi membri. Un processo di rafforzamento militare iniziato a febbraio 2022 che ha visto salire subito a 40mila uomini gli effettivi sul campo. Un meccanismo che quando sarà a regime assicurerà “100mila uomini entro 10 giorni, 200mila tra 10 e 30 giorni, almeno 500mila tra 30 e 180 giorni”, e non solo sul fianco est. Solo gli Stati Uniti dall'inizio dell'Operazione speciale russa hanno rafforzato la loro presenza in Europa con circa 90mila soldati in totale, 10mila dei quali dislocati a Camp Kościuszko, in Polonia.

