Guerra in Ucraina, ultima ora: raid aerei in tutto il Paese. Evacuate 300 persone al confine russo. Ucciso al fronte il poeta ucraino Kryvtsov: chi era

07:15

Ucciso al fronte il poeta soldato Maksym Kryvtsov

Il poeta e soldato ucraino 33enne Maksym Kryvtsov è stato ucciso in prima linea in Ucraina. Lo hanno reso noto la madre l'associazione di scrittori Pen Ukraine. Kryvtsov è stato tra i partecipanti alla rivoluzione Euromaidan nel 2013. Si era unito poi alle forze armate ucraine come volontario durante la guerra nel Donbass. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina due anni fa “è tornato in prima linea, dove ha pubblicato il suo libro Poems from the Loophole”, ha affermato Pen Ukraine in un comunicato.