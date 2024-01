Guerra in Ucraina, altri attacchi missilistici dalla Russia. Usa bloccano i finanziamenti militari a Kiev

07:32

Ucraina: "La priorità è avere più munizioni dall'Occidente"

"La priorità è avere più munizioni, i russi vogliono davvero indebolire il nostro sistema di difesa aerea. Le difese aeree mobili di Kiev hanno munizioni sufficienti per resistere ancora ad alcuni attacchi potenti, ma poi avranno bisogno di più aiuti occidentali. Lo ha detto il comandante delle forze congiunte dell'esercito ucraino, Sergiy Nayev, durante un incontro con i soldati fuori Kiev.

"La situazione attuale con i sistemi di difesa aerea portatili per i gruppi mobili di difesa aerea è che ci sono abbastanza munizioni per resistere ai prossimi potenti attacchi, ma nel

medio e lungo termine, abbiamo bisogno dell'aiuto dei paesi occidentali per ricostituire le scorte missilistiche", ha aggiunto il tenente generale, che supervisiona le unità mobili di difesa aerea a Kiev e nella regione settentrionale dell'Ucraina, fornite di con armi portatili e non di quelle più grandi, come i sistemi Patriot.