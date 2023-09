Guerra Ucraina, attaccata la città russa della centrale nucleare di Kurchato

Secondo il sito Politico, gli Abrams, nelle idee degli alleati di Kiev, dovrebbero servire a dare alle forze ucraine il vantaggio di cui hanno bisogno per superare le forti difese russe nella loro controffensiva. Intanto circa 200 soldati ucraini hanno completato il programma di addestramento sui carri armati americani nel centro di addestramento di Hohenfels, in Germania.

L'Ucraina dovrebbe ricevere a metà settembre i primi 10 dei 31 carri armati Abrams che le sono stati promessi dalle forze Nato. I carri armati da 70 tonnellate sono attualmente in Germania in fase di ricondizionamento, ha dichiarato un funzionario del dipartimento della Difesa americana, precisando che una volta completate le operazioni verranno spediti in Ucraina.

Ucraina, in arrivo i carri armati Abrams

8:16

Indette le elezioni nei territori occupati dalla Russia