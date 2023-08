Ucraina news, la diretta: le forze di Kiev avanzano verso Melitopol. Servizi Gb: “Mosca ha difficoltà a intercettare i droni”

Roma, 31 agosto 2023 - In Ucraina la controffensiva, dopo aver conquistato lo snodo di Rotobyne, sta avanzando verso il villaggio seguente Novoprokopivka, sulla strada per Melitopol. Le forze di Kiev puntano a far breccia fino al Mar d'Azov, mossa che gli permetterebbe di tagliare le linee logistiche e di comunicazione russe con le truppe schierate a Kherson e in Crimea. Ma l'Armata di Mosca non sta a guardare e nella zona di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, e ha rivendicato di aver respinto sei attacchi ucraini e l'annientamento di due plotoni nemici. Inoltre, fanno sapere dal Cremlino, le truppe aviotrasportate russe hanno respinto un attacco dell'esercito ucraino anche a ovest di Bakhmut.

E continua anche la guerra dei droni: l'antiaereo russa hanno distrutto un drone ucraino che si stava avvicinando a Mosca. Lo ha reso noto il sindaco Sergei Sobyanin, precisando che il velivolo senza pilota è stato abbattuto nel distretto di Voskresensky, a circa 60 chilometri dalla capitale. Ma i danni sono sempre più ingenti, anche in Russia, e solo oggi ha ripreso a funzionare l'aeroporto di Pskov, colpito ieri da droni che hanno distrutto quattro aerei da trasporto militare. L'intelligence britannica ha sottolineato nel suo ultimo rapporto che "la difesa aerea russa sta avendo difficoltà a individuare e distruggere" i droni ucraini e "probabilmente sta ripensando la sua posizione di difesa aerea nell'area tra Ucraina e Mosca per affrontare meglio questi attacchi". Anche l'Ucraina però deve difendersi dai droni russi e secondo quanto scrive Bloomberg Kiev sta utilizzando un sistema missilistico statunitense progettato per combatterli: i razzi Vampire, abbreviazione di Vehicle Agnostic Modular Palletised ISR Rocket Equipment, che possono essere montati su camion e trasportare ordigni progettati per esplodere vicino ai droni.

Live