Prigozhin: “Per chi ama discutere se sono vivo o no... va tutto bene”

Roma, 31 agosto 2023 - "Va tutto bene" affermava Yevgeny Prigozhin in un video girato in Africa pochi giorni prima della sua morte, tra il 19-20 agosto, e pubblicato dal canale Telegram Grey Zone, vicino al Gruppo Wagner. Il video è stato dedicato a tutti coloro che in questi giorni amano discutere della sua "liquidazione".

Prigozhin nell'ultimo video prima della sua morte

Nel filmato Prigozhin è in auto e parla con qualcuno: "Per coloro che stanno discutendo se sono vivo o no, come sto. È il fine settimana, la seconda metà dell'agosto 2023. Mi trovo in Africa, quindi coloro a cui piace discutere della mia liquidazione, della vita intima, dei guadagni o di qualsiasi altra cosa... Va tutto bene".

Nel video, osservano gli esperti, indossa gli stessi abiti che aveva durante il suo videomessaggio pubblicato il 21 agosto scorso. In quell'occasione lo chef di Putin affermava che la sua società "rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l'Africa ancora più libera".

Probabilmente il filmato è stato registrato in Mali, il Paese da dove Prigozhin stava tornando a San Pietroburgo quando il suo aereo si è schiantato al suolo.