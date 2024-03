Guerra in Ucraina, Mosca: abbattuti 38 droni di Kiev sulla Crimea

Roma, 3 marzo 2024 – Un'intercettazione di alti ufficiali della Germania colti a discutere di un possibile attacco con armi di fabbricazione tedesca da parte di Kiev a punti strategici in Crimea crea imbarazzo a Scholz, con Berlino che parla di “grave fuga di informazioni segrete”. È salito ad almeno 10 morti, dopo il ritrovamento del corpo di un bimbo. il bilancio dell'attacco russo di ieri su Odessa. Ci sono ancora 10 dispersi. Oggi visita a Mosca dell'inviato cinese in Ucraina. In Norvegia al via l'esercitazione militare Nordic response che riunisce circa 20.000 soldati Nato e svedesi nell'Artico.

09:36 Mosca: distrutti 38 droni di Kiev sulla Crimea Un attacco ucraino contro la Crimea è stato respinto dai russi, che rivendicano di aver intercettato e distrutto 38 droni ucraini in volo sulla penisola. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, dopo notizie di social media russi e ucraini che parlavano di esplosioni nella notte nel porto di Feodosia.